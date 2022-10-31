台灣普遍低薪，一名女網友表示，男友今年25歲念完研究所開始找工作，以工作10年存到1000萬為目標，男友認為船員薪資較高，因此想去跑船，但她質疑當船員是否真的能在35歲存到1000萬，貼文曝光後，有當船員的網友說，只要有決心，根本不用10年就能達到目標，且收入超頂。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，男友今年25歲念完研究所，讀的科系是運動營養系，英文能力很好，最近開始積極找工作，希望在35歲存到1000萬，但男友找了一陣子後，竟放棄自己的專長，想要去跑船當船員。

原PO表示，一開始以為船員只是單純在船上工作，後來看網路資料才知道，船員必須長時間在海上工作不在家，「我真的很難想像工作都在海上，我們可能會很少陪伴彼此，這樣真的能夠達到目標嗎？」

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「10年要存到1000萬，意即一年要存100萬，等同於年收入要大於100萬，甚至是150萬以上，這樣能篩選的工作就很少了」、「我有朋友在海上漂，出去一次大概一兩個月，月薪13萬，但如果沒出海待命時間就沒有錢，船員要找齊才能出去，回來如遇港口沒位置就只能在海上漂，妳要有長時間無法見面的準備」、「我在銀行工作，目前外派到東南亞，年薪接近300萬左右，扣稅扣日常支出，一年存約200萬，35歲前應該可以達到妳說的目標」。

留言中有職業是船員的網友分享工作經驗，只要有決心，也許不用35歲，妳男友就能達成目標，建議可以先去基隆海大或是高雄海科讀兩年學士後班，畢業28歲，到35歲有7年，三大貨櫃商起薪15萬，努力工作一年出海10個月，年薪150萬，7年存1000萬沒問題。

該名網友說，船員的確不好找對象，若兩個人願意理解對方，犧牲正常情侶、夫妻有的青春和陪伴，就可成就一個受薪階級相對頂的收入，成全一個未來的家。