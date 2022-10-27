秋冬是流感流行季節，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，最近兒科急診室大爆滿，黴漿菌、副流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）是造成兒童呼吸道感染的前3名致病原，但真正的大魔王是流感病毒，它的殺傷力比新冠變異株Omicron更恐怖，提醒家長儘快帶孩子施打流感疫苗。

謝宗學今（27）日於個人臉書指出，最近各式兒童呼吸道感染症大爆發，除了新冠肺炎外，黴漿菌、副流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）是前3名致病原，導致兒童急診檢驗傷級數3級以下輕症病人的候診時間至少超過1小時，一般兒科病房候床大約需要等1天。

謝宗學表示，新冠肺炎兒童病患仍占來診量的1／4，絕大多數都是輕症，且需要住院或留院觀察的比率很低，留院觀察的都是一般呼吸道病毒和黴漿菌，但不管是副流感病毒造成的哮吼症狀，還是黴漿菌和呼吸道融合病毒引發的細支氣管炎或氣喘，都需要較長時間治療才能康復，大幅佔據了急診留觀區和住院病床容額。

謝宗學說，更嚴峻的況狀是，細支氣管炎、氣喘、或哮吼皆需要氧氣給予吸藥治療，急診室的氣流設備使用率常超過80%，有時甚至超過90%，萬一氧流設備不夠用時，他已設想好搬出氧氣筒機動性應急。

謝宗學說，現階段唯一的好消息是兒童加護病房的容額尚未爆滿，真正重症的兒科患者仍有治療空間，但這個狀況是建立在流感還未大流行前，一旦流感爆發，目前緊繃的兒童急重症醫療，可能直接崩潰。

謝宗學表示，真正威脅兒童呼吸道感染症的魔王是流感病毒，未接種流感疫苗或過去未曾確診流感的孩子，可能持續高燒5至7天，還可能併發肺炎、敗血症、腦炎、心肌炎等病症。

謝宗學說，根據指揮中心統計資料顯示，最近流感病毒活動度上升，雖然未達到大流行標準，但確實有上升趨勢，估計11月下旬後，流感疫情可能會急遽上升，若兒童流感疫苗接種率不足，將造成比Omicron變異株更恐怖的殺傷力，呼籲家長儘快帶孩子打流感疫苗。