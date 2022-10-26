打高端民眾想飛日本，可選擇自費3500元PCR，或提出國證明可補打其他廠牌疫苗，知名YouTuber蔡阿嘎表示，3劑疫苗都是打高端，為了能順利入境日本，他事前做了PCR篩檢、下載日本入境指定「MySOS」App填寫資料，從下飛機到入境通關，只花30分鐘。

蔡阿嘎近日在個人YouTube指出，和妻子二伯於上周三（18日）出發到日本玩三天兩夜，但他們3劑都是打高端，入境需有72小時內PCR陰性證明，他們到醫事檢驗所篩檢，一般件價格是1500元，快速件則是3500元，與醫療院所一般件是3500元、快速件為4500元相比，檢驗所便宜很多。

蔡阿嘎表示，飛日本前可先下載「MySOS」App，先填寫入境資料、3劑疫苗認可或PCR陰性證明，如此一來就能快速通關。抵達日本後，機場人員會要求出示「MySOS」App審核成功畫面，若畫面呈現綠色或藍色，代表上傳的資料沒有問題。

蔡阿嘎說，下飛機機場人員看過「MySOS」App，確認畫面是藍色後，會給藍色紙卡，其他的入境程序和以前差不多，整個過程約30分鐘，讓他大讚，「真的超快」。不過二伯說，整體下來最讓她感到困難的是，在家掃描護照上傳到「MySOS」App，蔡阿嘎為此耗費3小時，最終放棄，他說「反正到日本，機場人員還是會檢查護照」，有無上傳並不影響入境。