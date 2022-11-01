衛福部2021年5月28日與高端公司簽訂採購合約，然而自研發階段即有炒股嫌疑，也遲遲不受國際認證，更陷入中資疑雲，民眾黨認為指揮中心採購高端疫苗荒腔走板，今赴監察院送陳情書，要求重啟調查，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝回應：予以尊重。

民眾黨質疑前衛福部長陳時中、王必勝指揮官、現任部長薛瑞元監督不力，令民眾產生疑慮及實質損失，因此民眾黨立法院團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天赴監察院親送陳情書，針對高端股價異常、高端族補打費用及委託中企完成臨床試驗，要求監察院啟動調查。

王必勝表示，要買多少疫苗，是很難估計的，因影響因素很大，疫情怎麼發展很難預測，疫情趨緩時施打率低，高峰時需求大，這沒辦法預測，要有戰備考量。

另外，他指出，疫苗也一直演進，已從先前單價到現在雙價，因此民眾對單價疫苗的需求就會變少。他強調，政策有難處，已經盡全力準備，委員意見我們尊重。