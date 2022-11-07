國內今天新增1萬6538例本土個案，和上周一22593例相比，個案數狂降26.8％，亦創下84天以來新低紀錄；另新增23例境外移入、34例死亡。指揮中心疫情監測組長周志浩表示，整體疫情看起來往好的方向發展，但仍提醒民眾，不能放鬆防護措施。

今天新增1萬6538例本土個案，為今年8月15日以來新低紀錄，當天為1萬5596例。個案數分布前六名分別為新北2720例、台中2375例、高雄2229例、桃園1760例、台南1515例、台北1339例。

死亡個案新增34例，為15例男性、19例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月22日至11月4日，死亡日期介於11月1日至11月4日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案包括一名30多歲女性，未接種疫苗，有心臟病、酒精性疾患等慢性疾病，因持續咳嗽、呼吸喘1周，10月21日至急診，診斷為嚴重肺炎合併呼吸窘迫症，插管使用呼吸器，收治加護病房，當天PCR確診，給予瑞德西韋、類固醇、免疫調節劑等藥物治療，仍不幸在11月1日過世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭、敗血性休克。

今日新增23例境外移入個案中，為13例男性、10例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自韓國、美國、越南、香港、荷蘭(各1例)移入，另18例感染國家調查中。入境日期介於今年10月7日至11月6日。