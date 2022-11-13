九合一大選倒數13天，對於昨天階段是否再祭出「抗共保台」，民進黨台北市長候選人陳時中今天表示，這是一向的基本方向，是為了台灣的安全。他也重申抗疫成果，強調台灣沒有變成武漢，這是全民防疫的成果，讓台灣在防疫上有守住。

陳時中今天上午到景美市場掃街拜票，不少民眾喊「凍蒜」，並爭相合照，還有人特地做了宣傳單，寫著「阿中當選」，「辛苦你，委屈你，台灣人會還你公道」。

昨天凱道造勢湧入數萬支持民眾，媒體詢問是對選情有幫助？陳時中說，原先他就講過，對於基層民意，我們感受上是非常強烈的，「昨天晚上也再一次證實民意是非常令人感動，真的覺得很感動，晚會也很成功」。

蔡英文總統呼籲支持者集中選票，是否是要防止棄保效應？他認為，集中選票是希望不要讓選票分散，但也沒特別所謂棄保策略。

蔡英文昨天也多次提到「抗中保台」，是否在選戰最後階段，仍會打出「抗中牌」？另提到不要讓台灣變成武漢，是否也在肯定陳時中防疫上的努力？陳時中表示，「抗中」或「抗共」保台，是一向基本的方向，也是為了台灣的安全，台灣沒有變成武漢，這是全民防疫的成果，讓台灣在防疫上有守住。

陳時中在昨天晚會中強調「我的字典裡面沒有仇恨這樣的字」，是否認為對手在操弄仇恨？他說，選舉無論勝負，被選舉人其實都有責任，不要讓選舉撕裂台灣、撕裂社會，這是一個很基本的。

他強調，民主社會對被選舉人基本的責任，不能為了選票不擇手段，要有一定的底線，所以他常在講，選舉要有人性，指的就是被選舉人也有責任在，「我昨天一再強調大家不要互相仇恨，也是這個道理」。