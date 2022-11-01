高端公司昨(10月31日)公布新冠疫苗採購合約內容，總價金為40.3億元，單劑量和多劑量每劑售價分別為881元和810元，換算平均價格840元。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝強調「高端採購單價比BNT和莫德納低」，沒有買貴，也沒有價差或弊端問題。前立委蔡正元今(1日)在臉書批，高端比Novavax技術水平至少落後三個世代，Novavax每劑也只有480元，但高端含補助每劑超過1040元，又貴又差，怎麼有臉比BNT和莫德納？

蔡正元以「賓士比載卡多」比喻發文表示，賓士汽車的價格比載卡多車子貴，大家不意外，載卡多車子也不會拿賓士汽車相比，說價格比賓士便宜。高端疫苗公佈的價格是840元，王必勝說沒有比莫德納貴，這是什麼屁話！用新台幣計算，日本採購BNT疫苗每劑622元，慈濟採購BNT疫苗每劑630元，美國採購BNT疫苗每劑587元，美國採購莫德納疫苗每劑450元，美國採購AZ疫苗每劑120元，歐盟採購上述疫苗的價格，平均還比美國便宜24.3％。

他指出，民進黨政府採購高端疫苗的價格，還沒有算進去採購前補助給高端的7.5億元，如果算進去每劑至少還要再多200元，所以高端疫苗每劑就超過1040元，印證李秉穎所說的一千多元。高端疫苗的技術是很傳統的，用「中國倉鼠」的細胞培養，水溶性蛋白質產生的疫苗，比美國Novavax所使用的顆粒性蛋白質疫苗，技術水平至少落後三個世代。

蔡正元強調，Novavax已經通過三期臨床試驗，但在美國仍然不被醫師廣泛接受，在疫苗市場尚打不開。但Novavax每劑也只有480元，高端疫苗與Novavax相比，又貴又差，又沒通過三期臨床試驗，拿去和AZ疫苗相比，就已經是東施比西施了，怎麼還有臉去比賓士級的BNT和莫德納？

「民進黨政客的臉皮，真的比億載金城的牆壁還要厚，用賓士的價格買載卡多，還敢強辯？」蔡正元批綠營，以前舉全黨之力吹噓的「戰略資源」、「台灣本土疫苗」，結果買了丟人現眼的「載卡少」，卻是花掉台灣人大把稅金的「錢多多」，買了全世界最貴最差的「民主疫苗」，真的是應了陳時中的金句「世界哪跟得上台灣？」