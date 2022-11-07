疫情指揮中心發言人莊人祥日前承認，高端具有9成保護力的報告，是疾管署自己分析的，被質疑是當槍手代考。國民黨立院黨團今開記者會質疑衛福部7月27日特地去修正《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》，原本只有藥廠可以提出EUA申請，修正成疾管署也可以申請，讓疾管署可以以公衛名義替高端寫報告，政府公信力蕩然無存。

國民黨團首席副書記長謝衣鳯表示，今年7月27日，高端送保護效益報告給衛福部，衛福部建議補充提供針對年長者、重症、死亡保護效力資訊。同日，衛福部修訂《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》。10月28日高端完成補件，衛福部在次召開專家會議。11月3日高端保護效益報告通過，但報告內容竟然是疾管署協作完成。

謝衣鳯指出，《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》第3條，原本只有藥廠可以出EUA申請，結果在7月27日修正增訂疾管署也可以申請。她質疑，衛福部突然修訂《特定藥品專案核准製造及輸入辦法》第3條，是替疾管署以公衛名義為由，蒐集所有施打疫苗民眾的資訊，不必經過IRB(人體研究倫理審查委員會)審查，做出疫苗保護效益報告。

國民黨立委費鴻泰表示，他諮詢包括前衛生署長楊志良在內的醫界專家學者，其中曾在美國CDC、FDA，或是藥廠等機關工作過，這些專家學者從未聽聞過疾管署，會幫藥廠做人體保護效力數據。國際認證的疫苗，包括AZ、BNT、莫德納，都必須完成二期期中報告，而做出三期期中報告時間，至少需要1-2年，才能拿到藥證。

費鴻泰指出，高端保護效力報告做不出來，疾管署幫高端做數據，等於是學生交不出考卷，老師跳下幫學生寫考卷；又等於是，公司拿不出審查資料給證券交易所，讓公司股票上市，結果證券交易所幫忙做資料，讓該公司股票上市。費鴻泰高度質疑，這不是疾管署護航高端公司，什麼才叫護航？這不是官商勾結、圖利廠商，什麼才是呢？

費鴻泰強烈要求衛福部，立即公布14位審查委員名單、審查會議會議紀錄和錄影影像，倘若衛福部不願提供，就坐實了政府在幫高端舞弊事實。蔡政府前有國安局長陳明通幫林智堅洗學歷，後有疾管署替高端寫考卷，政府淪落至此，一窩都是賊。

國民黨團總召曾銘宗痛批蔡政府無法無天、目無法紀，竟敢護航高端到如此程度，根本是國際級醜聞，國民黨團給予最嚴厲譴責。蔡政府圖利高端，國民黨團會追究相關行政官員的行政責任、法律責任跟政治責任。最後，高端已經違反了當初給予EUA的附加條件，請衛福部依法撤銷高端EUA，並追償相關購買疫苗40.3億元公帑。