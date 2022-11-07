防疫再扯認知戰！民進黨台北市長陳時中深陷「護高端」風暴，他今天主動提出「認知戰」的說法強調，這次看到很多人抹黑、打壓防疫，要把它扭曲，他本來想說是選舉造成的效應，進一步想可能不只這個樣子，而是認知戰隱然在台灣已經開打。

陳時中今天與曹興誠合體召開記者會表示，疫情這兩年讓大家非常緊繃，現在疫情就要過去，大家應該要往前看，但現在回頭去看，大家的努力還是建立了同島防疫的共同體，大家攜手防疫，彼此扶持，讓台灣防疫成為全世界的典範，防疫排全世界最好的前四名，成績不算差。

陳時中表示，為了選舉，可能是因為他的參與，讓防疫成績被扭曲打壓成邪惡的痕跡，他還是要說，防疫是全民努力的成果，是光榮的印記，不容有心人毀滅。

他話鋒一轉指出，這次防疫打壓他看到一個陰影，這是一個認知戰，在台灣要起來的時候，必然有不好的勢力要把台灣打下去，要讓台灣喪失對自己的信心，他強調，防疫是大家努力的成果，不要妄自菲薄，而要想如何把目己腳步站穩，對世界展現公衛的實力，並且在公衛史上，也要盡力幫助其他國家，讓全世界健康更進步。

外界質疑他護航高端疫苗，陳時中解釋，各國只要有能力都想發展國產疫苗，這對現在式和未來式都是一件非常重要的事情，台灣也不例外，只要有能力就要去做，而且要長期去做。

他說，因為未來可能各種流行病愈來愈多，疫苗的需要愈來愈強，如果都要仰靠國外，自主性就相對降低，疫苗一是研發能力，一是製造能力，若沒有辦法研發出來，也要培養製造能力，在緊急需要的時候，可能取得國外相關授權也可做，但能研發又能製造當然最好。

陳時中強調，疫苗或是藥物很著重多樣性，因為人的身體本身就有很多不同的變化，對藥物的反應以及對疫苗反應也各有不同，如果能夠有更多樣性的疫苗，可以保護到更多的人。

他要大家不要忘了，有些人確實對一些疫苗有嚴重的不良反應，國家提供更多樣的選擇，給人民可以做一個保護的作用，「我覺得這是一件好的事情」。未來他還是要呼籲，台灣對相關的生技產業要不斷的去發展，因為這是未來一個世界的趨勢，也是未來台灣的希望。