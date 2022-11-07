為了減少一次性餐具(杯)使用，花蓮縣政府於10月27日特與慈濟基金會及慈濟科技大學合作推廣「環保新食尚 訂VO2降CO2」活動，許多花蓮縣政府同仁共襄盛舉於VO2蔬氧訂餐平台訂購午餐！

鑒於環保署公布將於2030年全面禁用塑膠購物袋、免洗餐具、一次用外帶飲料杯及塑膠吸管，慈濟基金會與慈濟科技大學合辦創立VO2蔬氧訂餐平台，結合花蓮在地20多家蔬食餐廳，提供員工及學生可以預訂午餐和晚餐，也減少使用一次性餐具，倡導環保理念。

VO2，是Vegetarian和Vegan的V取代CO2二氧化碳的C，提倡環保理念，每一餐都能減少780公克的碳排放量，下單平台餐點一律以環保餐盒盛裝，用餐完畢後歸還至取餐點，由專人送回並依照「餐具清洗良好作業指引」洗滌並有效殺菌，讓大家食得安心無煩惱。

花蓮縣政府表示，為響應聯合國永續發展指標，透過推廣減塑以減少碳排放量產生，與慈濟主辦單位共同推廣本次活動，並討論日後推廣可行性方案，努力往淨零碳排目標努力，落實永續成為花蓮的日常，打造花蓮成為一個低碳永續、宜居幸福的城市。