今年第24號颱風「山貓」對台沒有直接影響，不過由於東北季風增強，明（14）日東半部降雨範圍廣、雨勢明顯。氣象局表示，下周北部、東部有3段變化，明日桃園以北、東北部明顯轉涼，東北部需留意局部大雨。另外明晨中南部內陸平地仍有短暫霧或低雲出現機率。

氣象局分析明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，今晚桃園以北、東半部地區、恆春半島及馬祖降雨範圍逐漸擴大，不定時有局部短暫雨，明天東半部地區雨區範圍廣、降雨較持續，雨勢也會更加明顯，尤其在宜蘭甚至可能有局部大雨發生，新竹以南地區及金門、澎湖則大多為多雲到晴。

氣象局分析天氣一周變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

溫度方面，清晨各地低溫落在20到22度，北台灣預估高溫剩下23度上下，花蓮、台東約25度，整天感受有涼意，但對於中南部而言影響相對小，中午仍有接近30度左右的高溫，日夜溫差大，早晚偏涼。

氣象局說明，周一至周三（14至16日）桃園以北、東半部局部短暫雨，中南部山區周三有零星短暫雨，其中桃園以北、東北部高溫前兩日白天高溫預估僅約23、24度，降幅約3至5度；周四至周六（17至19日）北台灣回溫，各地舒適溫暖，僅大台北山區、東半部局部短暫雨；下周日（20日）左右北部、東北部氣溫略降，台臺北、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。