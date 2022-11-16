對流雲系發展旺盛，氣象局發布宜蘭豪雨，基隆、新北大雨特報，今日宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生機率，基隆北海岸亦有局部大雨發生，請注意。

氣象局發布宜蘭大豪雨，基隆、新北大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（16日）水氣較多，主要降雨在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，其中宜蘭地區降雨最明顯，有機會出現局部大雨或豪雨，其次是基隆北海岸、花東沿海地區。苗栗以北雲多、有零星短暫雨，而台中以南地區的天氣整天為多雲到晴。

氣溫方面，各地早晚低溫為20至22度，感受偏涼，桃園以北及東半部白天高溫約25至27度，新竹以南則可以來到28至31度，感受溫暖偏熱，中南部日夜溫差較大。

氣象局表示，周四至周六（17日至19日）水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴、溫暖穩定的天氣，高溫普遍可以來到30度左右，僅大台北山區及東半部地區有零星短暫雨。周日（20日）東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼、迎風面水氣稍增多，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周一、下周二（21日、22日）東北季風影響及南方雲系北移，水氣再增，北部及東半部地區有局部短暫雨。