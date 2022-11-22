今天是24節氣「小雪」，受鋒面南下及南方水氣影響，氣象專家吳德榮表示今晚起天氣轉變，越晚降雨機率越高，明天至周五3天降雨範圍擴大，中部以北有局部雨，並有較大雨勢，南部偶有局部降雨，以及微弱冷空氣影響，中部以北轉濕涼，從高溫30度降到23度，又降7度，周六投票日雨勢減緩，中部以北仍有雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今（22日）各地仍為多雲時晴，氣溫略升，白天舒適微熱、早晚涼；南部空品不佳。下午南方移入的雲層逐漸增厚，晚起天氣轉變。今各地氣溫北部21至30度，中部20至32，南部20至33度，東部20至29度。

吳德榮表示，明起至周五（23至25日）鋒面南下併南方水氣，降雨範圍大，並有較大雨勢；中部以北有局部雨，南部亦偶有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，為鋒面雲層的中小尺度變化，應密切觀察。各地因雲多及微弱冷空氣，中部以北轉濕涼，南台灣氣溫略降。氣象局表示，明天到周四北部高溫僅23、24度，與今天高溫30度相比降溫7度，其他地區為25至27度。

吳德榮指出，周六投票日（26日）當天鋒面結構減弱，雨勢明顯減緩，中部以北仍有局部短暫雨的機率。下周日、一（27、28日）鋒面遠離、各地轉為多雲時晴的天氣，氣溫逐日回升。