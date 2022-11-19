明起變天！氣象專家吳德榮表示，今天各地天氣晴朗穩定，高溫上看34度，但明起到下周一東半部有局部雨、大台北東側也有局部短暫雨的可能性，北台灣會稍微轉涼，其他地區的溫度則沒有明顯變化；而下周三至下周五（23至25日）鋒面南下合併南方水氣，影響較大要多注意。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」提到，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地大致晴朗穩定，僅北海岸、東半部偶有局部降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼。中南部空品不佳，應注意。各地氣溫北部21至30度，中部19至33度，南部20至34，東部18至31度。

吳德榮表示，明起至下周一（20、21日）微弱東北風南下，影響輕微，東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨；桃園以南仍為晴時多雲的天氣，中南部清晨易有局部霧。北台稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化。下周二（22日）東北風減弱，天氣好轉、氣溫上升。

18日20時歐洲模式(ECMWF左圖)及美國模式(GFS右圖)皆顯示，鋒面南下併南方水氣，影響範圍大。（圖／翻攝自三立準氣象· 老大洩天機）

吳德榮指出，下周三（23日）至周五（25日）鋒面南下合併南方水氣，影響範圍較大，中南部亦有局部降雨的機率；但各地降雨的時空分布，歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬並不完全一致，顯示有不確定性，應持續觀察。