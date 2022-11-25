【立綱氣象報報】投票日東部局部雨 西部天晴溫差大

明（26）日是九合一選舉之日，全台降雨逐漸趨緩，不過氣象主播戴立綱提醒，基隆東北角、宜蘭、北花蓮略有飄雨，台中以南則有陽光露臉。此外，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急 》指出，下周二（29）晚間冷空氣抵台，低溫下探15度，將連冷3天，會越來越有冬天的感覺。

氣象局資料顯示，明日白天水氣減少，各地降雨趨緩，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部雖然雲量偏多，但降雨變得更為零星、短暫，中南部的天氣則轉為多雲到晴。

而明日北台灣氣溫略降，預估高溫只有24度左右，整日感受濕涼、溫差不大，中部及花東的高溫約26、27度，越往南越溫暖，南部高溫上看31度，各地早晚低溫普遍為20至22度，中南部溫差較大。

氣象局指出，明日水氣減少，北部、東部偶有降雨。（圖／擷取自氣象局官網）

下周二（29日）晚起，新的一波冷空氣報到，天氣再度轉涼。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象主播戴立綱表示，今晚開始中南部天氣好轉，北部仍有陣雨，周六（26日）投票日「東雨西晴」，基隆東北角、宜蘭、北花蓮略有飄雨，林口以南雲量較多，台中以南則有陽光露臉，預估下周日（27日）起連續3天溫度略升，不過到了下周二（29日）晚間，北方冷高壓南移，下周三（30日）強冷空氣抵台。

除此之外，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急 》也發文指出，預估下一波氣溫明顯變化的時間點會再下周二（29日）夜晚，低溫下探15度，到下周五（2日）中部以北、宜蘭、花蓮溫度驟降，北台灣轉濕涼，提醒民眾未來一周的天氣變化大，「漸漸有冬天的感覺」。