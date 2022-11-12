花蓮縣長徐榛蔚請假投入選戰，呼籲對手切勿抹黑抹煞公務員。（競辦提供）

選戰進入最後關頭，民進黨花蓮縣候選人Kolas Yotaka近期一連串檢視縣政議題，她抨擊縣府「不開放透明」，就連衛生局資料開放平台2017年後就沒更新、全縣每戶可支配所得排名全國倒數第三；縣府反駁，相關資料都依規定刊載並定期更新，要對手勿散布不實言論，雙方槓上！

Kolas日前在臉書發文，縣府就0206震災捐款使用方式、衛生局網站預算未更新、花蓮家戶可支配所得太低等批評縣府，並指徐榛蔚常說花蓮是五星大縣，縣民卻沒有五星級的收入、五星級的就業就會，如果認為說法不實，她再次邀對手徐榛蔚「要不要來辯論」。

縣府回應，衛生局網站自2017年1月20日未更新預算資料一事，相關資料皆依規定刊載於衛生局網站並定期更新，且中華民國的主計單位針對預算資料刊登流程皆有明確規範，全國一體適用，鄭重呼籲勿散布不實言論，抹黑競競業業、克盡職守的公務人員。

縣府表示，Kolas曾任政府發言人，理應瞭解各級政府之間，是上下一體相互配合、通力合作的行政系統，公務人員依據法令執行職務，忠實推行政府政策，服務人民，預算資訊公布皆依規定辦理，基層人員的付出不應被任何人任意抹煞。

另外，Kolas 所指花蓮縣2020年每戶可支配所得數66萬7025元為全國倒數第三，這是刻意以單一年度且非最新數據詆毀花蓮縣產業發展的努力，依據行政院主計總處資料顯示，花蓮縣自2017年每戶可支配所得數為62萬1922元，至2021年每戶可支配所得數為73萬2643元、名次16名，每戶可支配所得數也創下歷年來新高。

Kolas 競選辦公室表示，這份「新聞稿是打臉自己」，2021年每戶可支配所得數為73萬2643元、名次16名。但競選辦公室查證，全國扣除離島共有19個縣市，「名次16名」正是「倒數第3」，花蓮在本島仍然是倒數第3，即便加上離島，也是倒數第6，「不知有哪一點說錯」。

Kolas 競選辦公室表示，徐榛蔚與其躲在幕後不敢面對，不斷派下屬發新聞稿抹黑並扭曲事實，還不如勇敢在人民面前辯論，才是正道。