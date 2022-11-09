臺東縣近海芮氏規模3.7地震 最大震度臺東縣3級 05:292022/11/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺東縣近海芮氏規模3.7地震 最大震度臺東縣3級 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，9日凌晨4時40分發生芮氏規模3.7地震，地震深度8.3公里，震央位於臺東縣政府東北方16.1公里（位於臺東縣近海），最大震度臺東縣3級。（編輯：陳政一）1111109 臺東縣凌晨芮氏規模3.5地震 最大震度4級 台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級 台東縣東河鄉凌晨極淺層地震 規模3.5 最大震度3級 #臺東縣 #芮氏規模 #7地震 #近海 #最大震度3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東東河規模4.5極淺層地震 最大震度4級 05:412022/09/23 生活 台東縣近海發生規模4.2地震 最大震度台東縣3級 05:292022/09/26 生活 宜蘭近海地震規模3.7 最大震度宜蘭縣3級 03:362022/09/30 生活 地牛翻身 花蓮規模4.5地震 東部震度3級 12:472022/10/22 生活 宜蘭近海發生規模3.4地震 最大震度宜蘭縣3級 05:002022/09/30 生活 高雄市桃源區凌晨極淺層地震 規模3.5 最大震度3級 03:292022/09/20 生活 台東縣近海凌晨發生規模4.0地震 最大震度3級 05:542022/10/17 生活 宜蘭近海地震規模3.8 最大震度3級 05:002022/09/30 生活 宜蘭縣近海清晨發生規模3.3地震 最大震度3級 05:472022/10/31 生活 花蓮深夜地震規模3.9 最大震度3級 03:262022/11/03 生活 國慶日震不停！台東近海規模4.4極淺層地震 震度4級 11:502022/10/10 生活 921凌晨極淺層地震連發 規模4.3 最大震度台東縣4級 03:352022/09/21 生活 國慶日清晨極淺層地震連發 規模4.3 最大震度宜花4級 05:322022/10/10 生活 花蓮凌晨4.3極淺層地震 最大震度花蓮縣4級 04:462022/10/01 生活 臺東地震 最大震度臺東縣4級 04:062022/10/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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