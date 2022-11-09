根據中央氣象局最新資訊，9日凌晨4時40分發生芮氏規模3.7地震，地震深度8.3公里，震央位於臺東縣政府東北方16.1公里（位於臺東縣近海），最大震度臺東縣3級。（編輯：陳政一）1111109

臺東縣凌晨芮氏規模3.5地震 最大震度4級
台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級
台東縣東河鄉凌晨極淺層地震 規模3.5 最大震度3級
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