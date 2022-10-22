地牛翻身 花蓮規模4.5地震 東部震度3級 12:472022/10/22 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮今天中午12點38分發生芮氏規模4.5地震，震央位在卓溪，深度約18.5公里。各地最大震度，花蓮、台東都有3級，南投也有3級，其他包括嘉義、雲林則是2級。 台東東河規模3.6地震 最大震度4級 花蓮強震停水逾4千戶 台水5天漏夜搶修逐步復水 師法自然 花縣府推行生活節能減碳 #花蓮 #地震 #卓溪 #地牛 #芮氏規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮縣長候選人抽籤 徐榛蔚1、黃師鵬2、谷辣斯3 10:422022/10/21 政治 花蓮豐濱替全鄉路燈製作身分證 加速回報維修進度 16:482022/10/20 寶島 Kolas設募資平台 鼓勵縣民參與政治改變花蓮 12:522022/10/19 政治 花蓮共融公園陸續啟用 議會考察為身障者發聲 16:252022/10/20 生活 花蓮跳浪藝術節10／22登場「變化球」傳遞守護家園重要性 13:192022/10/18 寶島 鼓勵菸友疫情期戒菸 花衛生局抽出好禮獎勵 15:072022/10/20 生活 台水引進日製耐震鑄鐵管 花蓮市試辦 04:102022/10/19 地方新聞 光復鄉大豆農損面積達30公頃 花縣府爭取現金救助 16:322022/10/18 生活 逆向違停遇攔查還加速逃逸 通緝犯遭警追捕落網 17:592022/10/19 社會 花蓮、連江縣商業總會拜會竹苗2縣 後疫情時代找尋經濟發展 14:582022/10/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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