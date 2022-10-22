花蓮今天中午12點38分發生芮氏規模4.5地震，震央位在卓溪，深度約18.5公里。各地最大震度，花蓮、台東都有3級，南投也有3級，其他包括嘉義、雲林則是2級。

台東東河規模3.6地震 最大震度4級
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