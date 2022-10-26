新秀地區因雙十連假豪雨不斷，當地紅豆等作物出現災損。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣農作物因大雨受損嚴重，縣府近期聯袂勘災，現已確定，新城鄉、秀林鄉硬質玉米等作物有幼苗流失、缺株、發芽率不佳及腐爛等情況，經向農委會爭取同意現金救助，縣府農業處籲請受災農友，自今天（26日）起至11月4日止，到所在地鄉公所申報。

本月7日雙十連假期間，花蓮強降雨，雨歇後農業處雨農改場等單位勘查農損，也與鄉公所保持聯繫，並將縣內災情通報農委會爭取現金救助，其中，農委會已於10月25日公告花蓮縣秀林鄉、新城鄉農損達現金救助地區。

縣府農業處長陳淑雯說明現金救助農損項目及每公頃救助額度，秀林鄉為硬質玉米、2萬8千元、蕗蕎、2萬9千元；新城鄉為紅豆、2萬8千元、甘藍、4萬1千元、大芥菜、2萬9千元。受災農友可自10月26日起至11月4日止，例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日，到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

她提醒，申請現金救助時，依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象符合農業天然災害救助辦法第5條規定農民（實際從事農作生產之自然人）；申報項目損失率達20％以上者，依該救助項目救助額度予以救助；未達20％者不予救助；長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。