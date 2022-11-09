極淺層地震！15：42台東近海4.6地震 最大震度4級 15:512022/11/09 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東近海4.6地震 最大震度4級。(氣象局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！氣象局地震報告顯示，台東近海下午3時42分發生規模4.6地震，深度極淺只有5公里，震央在台東縣政府東北方16.2公里，位於台東近海，各地最大震度為台東4級、花蓮2級。 臺東縣近海芮氏規模3.7地震 最大震度臺東縣3級 深夜地牛翻身！22：42嘉義有感地震 最大震度4級 美爆大規模槍擊！多名槍手朝人群狂開40槍 9人中彈 #台東近海 #地震 #規模4.6 #極淺層 #震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》融程電前10月營收增4.6% 今年再戰高 17:092022/11/07 財經 立象科技Argox標籤機 享譽全球 04:102022/11/09 產業特刊 花蓮深夜地震規模3.9 最大震度3級 03:262022/11/03 生活 前十月營收超車去年全年 緯軟豐收 徵才500人 04:102022/11/09 證券．權證 半導體設備產值 可望連2年破千億 04:102022/11/08 財經焦點 陽明交大與國研院複合式聚落型地震防災監測系統 2日正式揭牌 14:232022/11/02 寶島 大陸央行副行長范一飛落馬 恐掀支付業新一輪地震 11:292022/11/06 兩岸 台東線鐵路整修 4工人遭鋼軌擊傷 04:102022/11/04 地方新聞 《國際經濟》規模600億英鎊 傳英國財相17日推出增稅減支計畫 11:082022/11/07 財經 推特大規模解僱員工 馬斯克主導平台走向受關注 13:092022/11/05 國際 台鐵又出意外！整修東線鐵路 4道班工人遭鋼軌擊中傷重送醫 11:472022/11/03 社會 陸10月外匯存底 終止連二跌 04:102022/11/08 全球財經 對歐日出口創高 陸港最弱 04:102022/11/09 財經要聞 中評智庫》台灣青年國家認同的挑戰及對策（鄧小冬） 13:122022/11/08 海納百川 阿里自研CPU規模應用 未來兩年20％新增算力將用自研晶片 16:592022/11/03 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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