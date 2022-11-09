地牛翻身！氣象局地震報告顯示，台東近海下午3時42分發生規模4.6地震，深度極淺只有5公里，震央在台東縣政府東北方16.2公里，位於台東近海，各地最大震度為台東4級、花蓮2級。

臺東縣近海芮氏規模3.7地震 最大震度臺東縣3級
深夜地牛翻身！22：42嘉義有感地震 最大震度4級
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