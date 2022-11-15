根據消息人士透露，電商龍頭亞馬遜計畫從本周起開始裁減大約1萬名企業與技術員工，這也創下亞馬遜史上最大規模的裁員紀錄。
這次裁員將集中在設備組織部門，包括製造語音服務的Alexa與家庭安全攝影機，此外人力資源與零售部門也在這次人力精簡範圍內。
然而這也是繼推特、Meta之後，另一家參與裁員潮的大型科技業者。如果亞馬遜裁員人數屬實，將占其公司全職員工總數的約3成。
該人士還將亞馬遜這次裁員行動，歸咎於整體環境能見度不佳所致。
根據消息人士透露，電商龍頭亞馬遜計畫從本周起開始裁減大約1萬名企業與技術員工，這也創下亞馬遜史上最大規模的裁員紀錄。
這次裁員將集中在設備組織部門，包括製造語音服務的Alexa與家庭安全攝影機，此外人力資源與零售部門也在這次人力精簡範圍內。
然而這也是繼推特、Meta之後，另一家參與裁員潮的大型科技業者。如果亞馬遜裁員人數屬實，將占其公司全職員工總數的約3成。
該人士還將亞馬遜這次裁員行動，歸咎於整體環境能見度不佳所致。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。