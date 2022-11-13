又是台東！22：09規模4.5極淺層地震 最大震度太麻里3級 22:182022/11/13 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 13日晚間台東再度發生規模4.5有感地震。(圖／中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣近幾個月有感地震頻傳，13日晚間10點9分，台東近海再度發生芮氏規模4.5地震，震央位在台東縣府南南西方35.5公里的海面上，地震深度僅6.8公里，屬於淺層地震。 最大震度為台東太麻里3級；台東市、屏東市、高雄旗山1級。 晃！半個台灣有感 外海規模5.3地震 台東震度4級 造勢大會明登場！饒慶鈴曝馬英九、趙少康和「金曲歌王」都會來 饒慶鈴造勢大會馬英九、趙少康站台力挺 翁立友開唱炒熱氣氛 #台東 #最大震度 #太麻里 #3級 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今天是好日子！兩原住民會所同時動工 饒慶鈴盼助傳承文化 16:022022/11/13 政治 台東校長鹹豬手又摸又捏 詭辯：手有扳機指 法官一看怒打臉 15:512022/11/13 社會 超級光棍節 台11線里程牌成為熱門景點 15:062022/11/11 寶島 台東旗魚季年度鏢旗魚王、最多尾得主出爐 17:592022/11/13 寶島 走進藝術品．台東光祭感受來自土地的能量 09:002022/11/10 生活 台東讓人看見無限可能！饒慶鈴這麼做：找到創新的力量 17:392022/11/12 政治 法國燈管人 Light知本泡溫泉 09:002022/11/11 生活 台東縣府「行動急診室 守護偏鄉」 連4年獲政府服務獎 12:222022/11/12 生活 馬英九痛批民進黨走到末路 陳時中不誠實還伸鹹豬手 17:112022/11/12 政治 台東休旅車不明原因竟墜橋 駕駛輕傷 18:352022/11/10 社會 台東延平鐵皮屋起火 50歲屋主手、臉燒燙傷急送醫 12:542022/11/13 社會 饒慶鈴政績掛帥 馬英九趙少康助陣 04:102022/11/13 地方新聞 台東縣議員候選人樁腳送350元禮盒涉賄 1萬元交保 12:082022/11/12 社會 崙天、高寮大橋地震倒塌 溪底便道將施工暫供通行 10:072022/11/12 生活 台東女中82周年校慶 學生展現創意進場 10:572022/11/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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