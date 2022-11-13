台灣近幾個月有感地震頻傳，13日晚間10點9分，台東近海再度發生芮氏規模4.5地震，震央位在台東縣府南南西方35.5公里的海面上，地震深度僅6.8公里，屬於淺層地震。

最大震度為台東太麻里3級；台東市、屏東市、高雄旗山1級。

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