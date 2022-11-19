花蓮發生3.7地震 最大震度花蓮縣3級 04:072022/11/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮發生3.7地震 最大震度花蓮縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，19日0時37分發生芮氏規模3.7地震，地震深度17.8公里，震央位於花蓮縣政府西南方25.9公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣3級。1111119 23：08 台東達仁規模4.5地震 最大震度3級 19：53台灣東南海域規模4.9地震 最大震度3級 9：09台東規模4.5地震 最大震度3級 8縣市有感 #發生 #7地震 #最大震度 #花蓮縣 #3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印尼蘇門答臘規模6.7地震 震源深度10公里 22:372022/11/18 國際 與神明硬碰硬 路上紅包竟丟功德箱 11:002022/11/17 生活 Z世代反政府運動 伊朗動盪加劇 04:102022/11/16 時論廣場 離奇！3天發生2起 百齡橋又有民眾墜橋 警消急搜救 09:472022/11/16 社會 徐榛蔚昨攻客庄本營 台灣客家聯盟今力挺Kolas 15:182022/11/17 政治 警政署長黃明昭赴花蓮 嘉勉基層選前查賄制暴 10:562022/11/17 社會 中國房地產企業發生審計師大量出走潮 04:102022/11/16 話題觀察 花蓮公辦政見發表 徐榛蔚缺席下鄉跑基層 Kolas：感到遺憾但不意外 14:202022/11/16 政治 東南水泥砸雙鐵 監院調查引藍綠互嗆 04:102022/11/17 地方新聞 天冷心肌梗塞猝死率高 醫：這族群風險是常人的2.5倍 15:562022/11/15 健康 又是台東！20：36地牛翻身規模4.4地震 7縣市有感 20:422022/11/15 生活 土耳其爆炸釀6死53傷定調為攻擊 總統曝涉案人身分 03:532022/11/14 國際 水雉生態教育園區偕公益團體維修護籬 減少路殺發生 18:532022/11/16 生活 柯文哲花蓮送暖議長張峻 外界視「為2024與地方交好」 17:072022/11/17 政治 今後大陸發生聚集性疫情 只有密接人員才會集中隔離 19:002022/11/17 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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