根據中央氣象局最新資訊，19日0時37分發生芮氏規模3.7地震，地震深度17.8公里，震央位於花蓮縣政府西南方25.9公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣3級。1111119

23：08 台東達仁規模4.5地震 最大震度3級
19：53台灣東南海域規模4.9地震 最大震度3級
9：09台東規模4.5地震 最大震度3級 8縣市有感
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