根據中央氣象局最新資訊，23日凌晨5時55分發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方64.0公里（位於花蓮縣瑞穗鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳政一）1111123

23：08 台東達仁規模4.5地震 最大震度3級
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