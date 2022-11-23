花蓮縣芮氏規模3.5地震 最大震度3級 07:012022/11/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣芮氏規模3.5地震 最大震度3級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，23日凌晨5時55分發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.5公里，震央位於花蓮縣政府南南西方64.0公里（位於花蓮縣瑞穗鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳政一）1111123 23：08 台東達仁規模4.5地震 最大震度3級 印尼爪哇5.6地震 雅加達震感明顯 東部外海5.1地震台北有感 北捷啟動慢速巡軌 #花蓮縣 #芮氏規模 #3.5 #地震 #最大震度3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影》印尼規模5.6地震攀至162死 2小時內發生25起餘震 17:152022/11/21 國際 台北超晃！東部5.1地震 新北、宜蘭震度3級 09:522022/11/20 生活 印尼蘇門答臘規模6.7地震 震源深度10公里 22:372022/11/18 國際 00：37花蓮規模3.7地震 最大震度花蓮縣3級 04:072022/11/19 生活 與神明硬碰硬 路上紅包竟丟功德箱 11:002022/11/17 生活 印尼規模5.6地震 至少60死 04:102022/11/22 焦點新聞 徐榛蔚昨攻客庄本營 台灣客家聯盟今力挺Kolas 15:182022/11/17 政治 花蓮選前超級周末 Kolas邀綠營大咖站台 徐榛蔚走訪村里深入基層 18:472022/11/20 政治 EMSC：希臘克里特島地震 規模6 09:072022/11/21 國際 索羅門群島爆規模7大地震 深度13公里 美示警「危險海嘯波」 10:252022/11/22 國際 選前之夜最後衝刺 徐榛蔚遊行市區金三角 Kolas尚在規畫 14:142022/11/21 政治 送選民現金、洋酒 花蓮再查出2起民代候選人行賄案 10:132022/11/20 政治 警政署長黃明昭赴花蓮 嘉勉基層選前查賄制暴 10:562022/11/17 社會 柯賜海曾參選台北市長！票數還比周玉蔻多「315票」 14:392022/11/21 政治 印尼、索羅門接續強震 消防署：搜救隊已做好馳援準備 12:332022/11/22 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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