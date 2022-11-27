巧合？1126九合一大選才剛落幕，隔天(27日)凌晨1點38分就發生地震，震央位在花蓮縣府南方15公里海面上，即為花蓮近海，地震深度35.2公里，全台皆有感。

最大震度花蓮鹽寮、南投合歡山4級；花蓮市、台東長濱、台中梨山、彰化市3級；台中市、嘉義阿里山、南投市、新竹縣五峰、雲林縣斗六、新竹竹北市、新竹市、苗栗市、新北新店與高雄旗山2級；雙北、桃園、宜蘭市、台東市、台南、屏東1級。

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