九合一大選甫落幕，台灣民眾黨11月27日啟動黨職改選，黨主席與黨代表選舉報名已在上月30日截止，預計12月10日投票，不過截至報名截止，只有現任黨主席柯文哲登記參選，若柯文哲想要連任，依據程序必須獲得300名黨員連署才能成為候選人。

民眾黨指出，第2屆黨主席暨黨代表選舉報名11月27日起跑直到11月30日截止，只要於今年8月9日前入黨，且年滿18歲，就可以登記參選黨代表；於去年12月9日前入黨，且年滿20歲、曾經或現為中央委員者，就能登記參選黨主席。

民眾黨表示，參選黨主席者須取得300名黨員連署，參選黨代表者則須獲得15名黨員連署，預計12月5日公開抽出候選人號次，並公告選舉公報，12月8日舉行黨主席候選人政見發表會，整體的黨職選舉投票日定12月10日，預定當天下午5時開票。

據悉，截至昨日晚間6時報名截止，只有一人登記黨主席，該人正是現任黨主席柯文哲，不過他若想連任，必須獲得300名黨員連署才能成為候選人，假使柯文哲成功獲得連署，在他卸任台北市長後，就能穩坐黨主席大位，繼續擔任黨魁一職。