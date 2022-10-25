來自義大利的黑松露，已第三度被驗出重金屬鎘超標。（食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布多款邊境不符合食品資訊，其中來自西班牙的進口豬肉被驗出marbofloxacin動物用藥殘留，總計1萬1641.8公斤均依規定退運或銷毀；另一款自義大利進口的黑松露，則已經第三度被驗出重金屬鎘，目前已提高抽檢比率至逐批查驗。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕指出，今天被驗出含有動物用藥marbofloxacin的西班牙豬肉，是由新加坡商栗野有限公司台灣分公司所引進，依據現行法規，動物用藥殘留標準為正面表列，凡不在表列上的動物用藥都不合格，本次是豬肉產品採逐批查驗以來，首次發現含有marbofloxacin，如六個月內再度發生，將要求業者提出預防改善措施。

另一款從義大利進口的秋季黑松露，則被驗出重金屬鎘5mg／kg，超出食品中汙染物質及毒素衛生表準的上限2mg／kg，陳慶裕說，本次違規的進口商意碩國際有限公司，已是第三次違規，目前已要求廠商提出預防改善計畫，並將抽檢比率提高至100％，如將來再度違規，將下令禁止輸入。

本次邊境不符合產品還包含多批來自智利的蘋果，以及越南進口的榴槤，都是因為農藥殘留超標被要求退運或銷毀，食藥署強調將持續針對邊境產品進行把關，確保國人食安無虞。