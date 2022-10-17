勞動部今(17)日公布最新減班休息(無薪假)統計，本期實施人數計有1萬5055人，較上期增加1719人，當中1195人為小型旅行社人員。勞動部表示，由於邊境解封未滿一周，大型旅行社已提出行程規劃，但小型旅行社仍在觀望中。

勞動部今日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業統計，單位計2310家，實施人數1萬5055人，本次家數增加268家，人數增加1719人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，本次增加最多的主要是支援服務業(旅行社)，因為大型旅遊業者早已提出行程規劃，不過邊境解封到現在也才5天，小型業者仍在觀望需求，因此持續實施，9月停止實施後在10月接續通報的人數也納入本期統計。

王金蓉指出，旅行社仍觀望的另一個原因，在於即使邊境解封，但消費者在規劃出國行程仍須時間，但未來實施情形應會走往正向發展。

本期除了旅行社外，製造業增加208人，當中光1家金屬機電工業者就增加100多人，原因為國外訂單減少而實施減班休息，其他如批發及零售業、運輸及倉儲業與住宿及餐飲業也有小型業者接續實施減班休息，因此人數上均有略增。