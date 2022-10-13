近日邊境解封，住宿業者大喊缺工，為協助住宿業者補實人力，勞動部曾在今年8月檢討計畫時請觀光局提供合理薪資，近日開會時，觀光局仍未提出，經討論後，勞動部因而啟動「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」針對北部地區達 3 萬元以上、中南東部地區達 2.8 萬元以上者，就納入專案求才服務範圍，並規劃5場觀光業大型博覽會。

據統計，住宿業今年向各地公立就業服務機構登記求才人數達2萬4171人，經媒合後已補實1萬3616人。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，為協助飯店旅宿業者補實人力，已在5月啟動第一波飯店業專案媒合服務，並補實9成人力；為配合「0＋7」觀光產業缺工需要，即日起啟動「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」，將由交通部彙整業者明確人力需求送發展署，後續透過各公立就業服務機構及台灣就業通網站建置觀光產業專區，協助揭露徵才資訊及推介媒合各式求職民眾。

勞動力發展署就業服務組副組長吳淑瑛說，只要觀光業者所提出的職缺薪資，北部地區達 3 萬元以上、中南東部地區達 2.8 萬元以上者，就納入專案求才服務範圍，但也要求業者應敍明僱用條件、薪資，並縮短錄取到報到的時間，以利人才媒合，將在11月由各分署針對觀光產業辦理各式大中小型徵才活動，並依據觀光旅宿產業特性。

發展署也提供雇主最高3萬元、勞工最高2萬元的安穩僱用計畫，希望協助媒合、補實人力。