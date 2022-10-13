「台中市想辦法公益愛心協會」近日成立，預計12月31日將舉辦協會成立後的首場愛心園遊會。(協會提供)

集結愛心，幫助社會上更多弱勢群眾，「想辦法公益愛心園遊會」在素人發起、網友串連下逐漸茁壯，連續4年以二手物資拍賣及義演音樂會等方式募集款項，資助私立惠明盲生重建教養工作，近年來雖受疫情衝擊，教養院募款艱難，但大眾持續支持，發起成員成立協會，將以「台中市想辦法公益愛心協會」形式持續舉辦公益園遊會。

提到「想辦法公益愛心園遊會」的發起，召集人鄭博仁說，惠明盲校前校長賴弘毅4年前驟逝，使得沒有倚賴政府補助、也未收取盲生費用的惠明盲校、教養院陷入財務困境，他們幾位好友不忍賴弘毅照顧院童的遺願難了，決定肩挑起籌募資金的重擔，就此開啟了善連結的力量。

鄭博仁說，當時幾個素人分頭借音響、借帳篷及場地，並透過臉書社群宣傳，果然感動了少數企業捐款支持，辦起了最不需要成本的二手物資拍賣園遊會，沒想到竟創下近百萬募款佳績，紓解惠明教養經費的燃眉之困；近2年疫情衝擊經濟，教養院經費籌募更困難，竟有民眾主動詢問是否再辦園遊會，也使得「想辦法公益愛心園遊會」一辦就辦了4年。

公益愛心園遊會年年募款金額達百萬，活動更從原本的國美館綠園道移師到市民廣場，鄭博仁強調，籌辦活動的團隊成員都是義務協助，大家平時各忙各的工作，利用公餘時間投入，不僅4年來辦了4場園遊會，更舉辦台北、嘉義到高雄共12場巡迴音樂會，參與的人也越來越多。

為了讓公益愛心園遊會更有規模發展，也達到財務、行政透明，發起團體決定成立正式協會組織，近日開始以「台中市想辦法公益愛心協會」方式營運並募集個人、企業會員，預計12月31日將舉辦協會成立後的首場愛心園遊會，邀民眾為弱勢加油。