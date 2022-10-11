立法院新會期開議已2周，據公民監督國會聯盟（公督盟）統計，有11位立委帶職參選，其中5人仍堅守本分，但有4人至今未參加任何一場所屬委員會召開之會議，包括民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在內。

公督盟昨（10）日在臉書表示，3天的國慶假期結束後，民眾回到工作崗位，而立法院新會期開議已2周，那麼立委們是否都有乖乖回去上班呢？

公督盟指出，目前有11位立委帶職參選，其中5位立委堅守本分、按表操課，分別是國民黨台北市長候選人蔣萬安、國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲、民進黨彰化縣長候選人黃秀芳、民進黨台東縣長候選人劉櫂豪及民眾黨桃園市長候選人賴香伶。

公督盟另透露有4名立委，至10日為止尚未參加過任何一場所屬委員會召開之會議，分別是民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、民進黨屏東縣長候選人周春米、民進黨雲林縣長候選人劉建國及國民黨南投縣長候選人許淑華。

公督盟強調，雖然目前法規並未禁止立委帶職參選，但仍希望立委們勿辜負選民所託，忠實履行立委職務，親自對行政院施政進行質詢，參與法案及預算的審議，「納稅人每年花了近千萬給一位立法委員，這個要求應不為過！」