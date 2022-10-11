奧地利周一表示，將尋求其它歐盟國家的支持，一起對歐盟發起法律行動，反對歐盟將天然氣和核能劃入綠色投資範圍。

奧地利在上周五對歐盟提出法律行動，挑戰歐盟氣候友善投資清單的內容。此舉突顯出歐盟各國在氣候變遷目標之下，對能源使用的分歧看法。

盧森堡周一證實將加入奧地利行動的陣營。奧地利環境部長Leonore Gewessler說，還有其它國家將加入，但沒有明指哪些國家。

一名歐盟官員說，奧地歷正在對潛在支持國家進行外交接觸。

去年11月，歐盟仍在起草上述規定時，奧地利、德國、盧森堡、葡萄牙和丹麥提出聯合呼籲，要將核能排除在外。愛爾蘭和西班牙則警告布魯塞爾，不要將天然氣標示為綠色投資。

歐盟執委會一名發言人表示，已注意到此一行動，但不願就案件的實質內容提出評論。

「歐盟的投資分類在很大程度上是聚焦於再生能源。再生能源將繼續成為綠色投資者和綠色金融產品的焦點」，該發言人表示，天然氣和核電投資必須滿足「嚴格條件」，才能被納入。

奧地利對歐盟普通法院遞交的這份法律行動，為廢除這些規定提供了16條理由，包括出於對放射性廢料的擔憂，核能不能達到對環境「無重大損害」的要求。