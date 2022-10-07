英國能源商國家電網（National Grid）6日警告，若這個冬季未能從歐洲輸入電力，和難以取得足夠天然氣進口來供應天然氣發電廠，家庭與企業就可能面臨計劃性停電而令外界憂慮。英國政府為此回應其有信心能確保冬季的電力供應。

為解決冬季電力供應問題，英國首相特拉斯已要求歐洲在冬季期間維持對英國輸出電力。由於她曾承諾冬季不限電，因此國家電網的警告可能讓其政府面對更大壓力。

俄羅斯因入侵烏克蘭遭制裁後中斷供應天然氣，令歐洲各國面對能源供應不足問題而不斷提出應變計劃。

歐洲天然氣不足和法國幾座核電廠有維護問題，令人擔心英國無法取得足夠能源或難以從法國、比利時與荷蘭等輸入電力的各項風險增加。

國家電網的電力調度中心（ESO）在「冬季展望」報告裡警告，萬一出現電力輸入問題，用電戶會在停電前被提早一天通知，每次停電三小時。

對於有停電可能的警告，政府表示英國有安全而多元化的能源系統，包括北海的天然氣庫存、從挪威等國進口天然氣和本土潔淨能源，因此有信心能確保家庭與企業在冬季的電力供應正常。

政府6日也公布一項風險評估報告，顯示出英國的天然氣供應量合乎法定要求的水準。因為英國的基建能在各種情況下滿足能源需求，包括同時發生因嚴寒而額外增加的能源需求，和天然氣供應網絡裡單一環節出狀況時仍能應付。

俄國天然氣僅占英國使用量約4％，但其中斷供應令歐洲天然氣價格飆漲而增加英國採購壓力。

雖然國家電網旗下天然氣輸送公司（Gas Transmission）指連鎖反應會增加從歐洲輸入電力與天然氣的難度，但英國有能力繼續從歐洲、卡達與美國等地區進口天然氣。