隨著新上市的保時捷(Porsche)股價飆升，讓該公司在周四超越母公司福斯集團，躍居歐洲市值最高的汽車製造商。

儘管保時捷股價在周一一度跌破發行價，跌至81歐元，但符合於整體市場的跌勢行情。但股價在周四盤中一度飆升至93歐元，讓保時捷市值挺升到850億歐元。

股價雖然在尾盤一度回落到91.04歐元，但市值仍遠高於福斯集團，為接近840億歐元。

保時捷周四收盤上漲3.5%，為91.46歐元。

在部分參與上市的投資銀行以3.13億歐元買進380萬股之後，保時捷股價近日再度獲得動能。

目前歐洲主要汽車製造商，福斯集團的市值為777億歐元，緊隨在後的是賓士汽車的572億歐元，排名第三；隨後是BMW的475億歐元，以及Stellantis的397億歐元。

保時捷現在是德國股市市值排名第五的上市公司，僅次於化學公司林德集團(Linde)、企業軟體公司思愛普、德國電信和西門子。保時捷在歐洲排名則落在第25位，已經高於瑞士的能源商品交易商嘉能可(Glencore)。

美國銀行(BoA)在周三的聲明表示，已經在低於82.5歐元發行價之時，在81~82.5歐元之間買進股票。