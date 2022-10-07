經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理之「2022年歐洲商機日」於本周在於台北國際會議中心(TICC)圓滿落幕。本活動結合實體與線上，計邀請13國31家歐商對台灣採購，採購品項涵蓋電子零組件、五金手工具、食品、汽車零配件、IOT等產業，並媒合87家台灣供應商，總共洽談場次為103場，預估促成商機約1000萬美元。

31位來自歐洲各國的買主，包括歐洲第三大家電集團、年營業額近9億美元的波蘭商採購烤箱零配件，如輻射加熱器、電熱板、感應線圈等，與我業者中日電熱等洽談熱絡，期待未來與雙方有更多的合作。

法國知名五金扣件業者R商與台灣有超過30年的合作經驗，對台灣產品的品質及價格高度肯定，過去2年受疫情影響中斷每年訪臺行程，這次即使仍需隔離的情況下仍來台參加，藉由貿協牽線與7家業者洽談，法國買主非常滿意此次的洽談結果，表示將與4家台商有近一步的合作，特別是璟鋒工業之產品完全滿足其採購需求，雙方已約定訪廠行程，下單機率極高。

某英國食品進口商，在英國擁有多元的銷售通路，包括連鎖餐飲、咖啡廳、大學等近500家，與我10家食品商洽談，希望未來能將更多台灣好味引入英國市場。其中與之洽談的上島食品以往都是以新南向市場為主力，今年為深耕歐洲市場，參加此場活動透過洽談，將與英商有更近一步的交流合作。

今(2022年)年1至7月我對歐洲出口289億美元，年成長18.4%，相信疫情緩解、商旅逐漸恢復常態之後，下屆商機日將可吸引更多歐洲買主親洽來台與我商面對面洽談，歡迎我商可多利用貿協平台，搜尋更多不同的商機活動以開拓外銷之路。