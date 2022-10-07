英國政府9月底宣布大規模減稅計畫，引爆債市大動盪，英國人賴以生存的養老基金被迫大舉拋售資產，陸媒分析指出，英國另一隻黑天鵝正在浮現，信評機構惠譽(Fitch)日前將英國國債的信用評級展望從「穩定」下調到「負面」，報導稱英國更危險時刻可能在10月21日，屆時全球三大評級機構中的標普、穆迪將重新評估英國政府的信用評級，一旦信用評級遭下調，恐對英國金融市場再度造成衝擊，市場擔憂下一場雷曼金融危機恐從英國引爆。

惠譽周三將英國國債的信用評級展望從「穩定」下調到「負面」，惠譽認為，英國財政赤字恐大幅增加，總債務可能將從2022年估計的占GDP比例的101%上升到2024年的109%。而在此前，另一家信評機構標普也採取類似的下調動作。

陸媒新浪財經指出，英國更危險時刻將在10月21日，屆時信評機構標普、穆迪將重新評估英國政府的信用評級，若財政狀況持續緊張，英國主權信用評級可能再度遭到下調，外界向英國提供債務融資將面臨額外風險，對英國的外債形成巨大壓力。

此外，英國政局的不確定性也在迅速增加，新首相特拉斯（Liz Truss）先前宣布為高收入者減稅，引來強烈抨擊，如今政策緊急轉彎，英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）表示，將取消45%最高所得稅率的計畫彎，衝擊特拉斯的個人支持創下歷史新低 ，雖然她上任才3週，但已在英國市場掀起了巨浪，英國股市和債市在一個月內合計蒸發近3000億英鎊。

報導提到，英國養老基金的流動性危機也是一顆隨時引爆的「定時炸彈」，因為這場危機涉及無數英國人的養老金，可能比2008年雷曼兄弟破產對市場的影響更大，如果英國養老金監管局不能在短期內協調好保證金問題，養老基金的流動性危機隨時會再次爆發。