美國財政部日前公布國債首次達到31兆美元（近新台幣930兆），創下新紀錄，距離國會設定的國債上限31.4兆美元只有咫尺之遙。美媒警告，聯準會升息將加劇美國債務不斷成長的問題，最終可能毀掉美國經濟。

綜合美國媒體報導，美國國債首次達到31兆美元，雖然總統拜登強調今年政府為減少赤字所作的努力，最近還簽署了所謂的《2022年降低通膨法》，試圖抑制因諸多經濟因素引起的物價飛漲，但是經濟學家認為最新債務數字令人擔憂。

普林斯頓大學經濟學家Owen Zidar說，聯準會為抑制通貨膨脹，今年已第5次升息，但升息將加劇美國債務不斷上升的問題，令債務本身成本更高。他強調，債務問題應促使一些稅收政策過關，比如提高富人稅率等。

美國國會預算處（Congressional Budget Office）今年稍早公布國債報告，在30年展望中提出警告，稱如果不解決債務問題，債務很快將攀升創新高紀錄，最終可能危害美國經濟。

在過去的十年裡，美國舉債水準不斷飆升。財政部資料顯示，前總統歐巴馬於2009年1月20日就職時，未償公共債務為10.6兆美元；前總統川普2017年1月20日就職時為19.9兆美元；拜登於2021年1月20日就職時為27.8兆美元。