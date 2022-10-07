電動車充電樁卡位戰白熱化，特爾電力」串聯同集團南仁湖育樂，在「大武之心南迴驛」設立電動車充電站點，今（7）日正式上線營運，不僅讓電動車充電環島網絡更加密集而完整，也替南迴社區整合發展及帶動地方創生盡一份心力。

三地能源目前正加速布局綠能事業版圖，搶攻光電、儲能及售電領域，旗下公司特爾電力也超前部署，積極佈局電動車充電樁市場，目前已有21個充電樁站點，預計今年底將達到30個充電樁站點的建置，特爾電力環島計畫將於今年逐步成形，年底前快、慢充總輸出功率將達1.2MW、180槍以上。

三地集團旗下南仁湖育樂為發展在地產業並帶動觀光和經濟效益，在南迴公路進入台東後的第一個緊臨海濱的休息站設立「大武之心南迴驛」，提供旅客及附近居民購物、休憩等生活服務。該地區原為大武漁港是當地的傳統漁村，「大武之心南迴驛」設立後，希望能夠活化漁村資源帶動地方創生，賦予大武鄉觀光機能成為「東部最美休息站」，讓台東藍綻放在旅客最美的記憶中。

同屬三地集團旗下的三地能源子公司「特爾電力」在「大武之心南迴驛」建置3樁100kW電動車快充站與3支7kW目地型充電站，並於今日正式上線營運，成為環島計畫中第13站快充站。特爾電力歡慶品牌成立周年、會員人數達一萬人次，特別舉辦全台DC充電站每度電8元優惠費率活動，自10月5日起至11月30日於官方網站更公布各項抽獎與充電優惠金贈送，國慶連假有台東出遊計畫的民眾千萬別錯過。