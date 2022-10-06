役政署與正瀚生技公司，號召挽袖捐熱血。（廖志晃攝）

役政署安排具有音樂專長的替代役男，現場演奏音樂。（廖志晃攝）

疫情影響民眾捐血意願，全台鬧血荒，正瀚生技公司與役政署聯手響應捐熱血，並且號召中興新村公教人員與居民「捐血一袋，救人一命」；役政署長沈哲芳表示，從2008年迄今，持續16年推動替代役役男暑期百萬cc捐血活動，已有12萬人次捐血，總共捐血量達3700萬cc。

正瀚生技公司董事長吳正邦表示，近年來，全國受到疫情影響，除台灣整體產業發展走向負成長，也造成部分產業斷鏈、消費信心驟降等社會問題，因此，正瀚生技積極投入關懷，協助解決社會議題，6日在正瀚生技公司療癒溫室咖啡廳，舉辦「一人一袋，正瀚相伴」捐血公益活動。

正瀚生技首次發起的捐血活動，廣邀周邊政府單位及社區民眾，包括役政署、監理站、中興警分局、派出所、還請里長發送簡訊給里民共襄盛舉，更邀請公司同仁及眷屬參與挽袖捐熱血，善盡社會責任。

吳正邦表示，正瀚生技持續落實企業社會責任，力挺各項公益活動，為社會挹注暖流，近年來陸續舉行社會愛心捐款、農產品蔬果認購、防疫咖啡包贊助等，同時激勵公司內部員工，傳達努力為台灣帶來改變，每次愛心動員都獲得企業員工參與和民眾好評，未來將持續善盡企業社會責任，積極貢獻社會，驅動善的循環，共創美好永續之路。

役政署還安排公益大使團，具有音樂專長的替代役男現場演奏，讓大家捐輸熱血時，可以放鬆心情，聆聽美妙的音樂饗宴，藉由替代役役男的熱情與活力，展現分享健康、熱心助人的大愛精神。