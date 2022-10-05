新任役政署長沈哲芳，5日宣誓就職。（役政署提供／廖志晃南投傳真）

內政部役政署新任署長沈哲芳，5日宣誓就職；內政部長徐國勇主持布達典禮時表示，兵役是國家大事，沈哲芳是國立彰化師範大學博士，更是中央警察大學兵役行政學系畢業的役政專才，也是國內首位役政系畢業的役政署長。

徐國勇表示，因應近來國際及台海周邊情勢變化，希望役政署在沈哲芳帶領下，配合國家政策，建構支持國防需求、符合民眾期待、照顧役男權益的新役政。

徐國勇強調，兵役是厚植軍備力量的重要基石，役政署自成立以來，不論在役男徵兵處理、維護役男權益、辦理研發替代役作業、替代役男參與公益服務，及辦理替代役基礎訓練等各項業務，都有長足進步。

役政署積極推動役政業務改革與創新，例如推動分階段入營措施，便利役男生涯規畫、開放1994年以後出生役男，申請研發替代役，讓役男有多元服役選擇、規畫替代役役男參與社區營造及長照工作、修法由政府全額負擔替代役役男國民年金保費、全面讓替代役接受緊急救護EMT1訓練，投入社會救護的行列等。

新任署長沈哲芳，自1987年起擔任公職，從基層做起，曾任基隆市區公所兵役課員、台灣省政府兵役處股長、督察、役政署組長、主任秘書、副署長及空中勤務總隊副總隊長等職務；役政經歷近35年，曾參與推動役政資訊化、規畫實施替代役、建立替代役備役召集機制，及轉型募兵制配套等重大役政變革，學經歷俱豐，職務歷練完整。