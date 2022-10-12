主計總處12日公布今年前八月薪資統計，1至8月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4,311元，通膨率雖然在8月已經回落，薪資成長仍苦追不上，經常性薪資年增3.08％，近23年以來新高增幅，但剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.02％，為同期六年來首次負成長。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣強調，目前有發現實質經常性薪資年減幅度已經在收斂。

8月本國籍全時受僱員工經常性薪資平均為4萬6,971元，月增 0.18％，年增3.37％；獎金及加班費等非經常性薪資1萬2,197元，合計後總薪資平均為5萬9,168元，年增7.59％，主要是今年部分廠商發放員工酬勞（紅利）及績效獎金優於上年所致。

8月底工業及服務業全體受僱員工人數819.1萬人，月增0.14％，其中住宿及餐飲業增加5千人，醫療保健及社會工作服務業增加3千人，與去年同期相比，增9.7萬人、年增1.19％。

8月全體受僱員工較上月淨增加1.1萬人，因增僱或召回等原因而進入之人數為22.8萬人，月減2.3萬人，其中製造業減少7千人最多，住宿及餐飲業、支援服務業亦均減少6 人；因辭職、解僱、退休等原因而退出之人數為 21.7萬人，月增4千人，其中製造業增加6千人最多；各行業進退人數相抵之後，受僱員工淨增加1.1萬人。