第三季總體經濟與產業面多有亂流，台灣NB品牌雙A，以堅強執行力達成逆勢擴張的佳績，為產業衰退環境中少數的強勢成長品牌，創建長期競爭優勢。

華碩(2357)9月集團營收為598億元，月增24%，年增7%，9月品牌營收為563億，年增6%。2022年第三季集團營收為1448億，年增4%，第三季品牌營收為1329億，年增2%。

宏碁(2353)9月份單月合併營收為新台幣271.62億元，月增34.2%；第三季合併營收新台幣648.61億元；累積前九月合併營收為新台幣2155.82億元，年減7.3%。營運表現亮點包括：電競桌上型電腦第三季營收年增14.2%，商用桌上型電腦第三季營收年增8.0%。

宏碁旗下上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司皆已公告9月份營收，累積前九月營收合計年增21.8%，孵化中的新事業亮點包括：安圖斯科技公司第三季營收年增211.3%，宏碁智新公司第三季營收年增24.9%。

在後疫情時代PC事業衰退的情況下，減少庫存、改善現金部位及建立多重事業引擎的策略強化了宏碁集團在經濟情況變動下的韌性。非PC及顯示器之事業營收在第三季佔整體營收22.9%，累積前九月年增15.0%。