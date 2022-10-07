旭東(4537)9月營收2.66億元，年增32.59％，前三季累計營收19.28億元，年增21.73％。公司指出，受到自行車相關設備出貨暢旺，帶動9月營收成長。而根據經濟部貿易局統計，台灣E-bike出口量至2028年年複合成長率約10％，由於E-bike生產規模放大，品牌廠對款式推陳出新，加速高階自行車規格下放，將進而推動消費者購買意願提高，以及持續的替換與升級需求。

台灣品牌廠預期全球高階及E-bike需求維持年增10~20％，訂單能見度已達2024年，但因Shimano中高階變速器、控制器及相關零件仍處於吃緊狀況，預期2023年底供需才會得到緩解。

由於E-bike需求持續看好，台系供應鏈在考量生產成本及關稅優惠等因素下，陸續規畫在台灣及東南亞等地設廠，其中，巨大預計在越南平陽省建置100萬台年產能廠房，預計2023年下半年投產，其他如拓凱台灣中科廠預計於2023年底完工、愛地雅亦擴增台灣廠產能。

旭東近年以自動化設備導向，開發出液壓管件到雷切等自行車設備一條龍生產，為自動焊接的後製程提供完整的備料系統，預期將持續受惠於供應鏈擴產需求。