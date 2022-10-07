研華(2395)周五公布2022年九月份合併營收達新台幣64.1億元，年增16.74%、月增2.78%，改寫歷史次高紀錄。研華第三季營收186.13億元，年增20.03%、季增10.63%。累計研華前九月合併營收達515.58億元，年成長20.24%。第三季及前九月累計營收亦締造歷史新猷。

九月份營收以區域別來看，以北美、歐洲、南韓市場最為強勁，年對年分別成長17%、13%、20%，然大陸、台灣及新興市場表現相對弱勢，年對年小幅衰退。事業群表現方面，以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)、應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及物聯雲暨影像科技事業群(ICVG，Industrial Could & Video Group，前身為 Cloud-IoT，CIoT)表現最佳，皆年成長11%。工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)已逐步恢復成長動能，較去年同期個位數增長，僅服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)年對年微幅衰退1%。

累計一至九月營收方面，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長34%、23%及27%。各事業群表現方面，以應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)、物聯雲暨影像科技事業群(Industrial Could & Video Group，ICVG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，年對年分別成長56%、30%及25%。

受全球高通膨與總體景氣下行影響，供應鏈方面物料短缺平緩、海運運輸時間改善，客戶開始調整真正需求以平衡供需。接單狀況方面，北美及歐洲市場終端需求保持動能，大陸市場受經銷商庫存調節及需求放緩，接單狀況持續疲弱。內部已啟動因應計畫，加強對訂單掌握並加速庫存去化，將營運不確定性降至最低。九月份因歐美暑期長假因素接單下滑，接單/出貨比值(B/B Ratio)為0.73，累計一至九月BB Ratio為1.08。