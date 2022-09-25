后里親子健行活動25日登場，一早吸引2000市民熱情參加。（陳淑娥攝）

台中市客委員會首度與神岡區公所舉辦神岡文化季活動，促進多元文化交流。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市客委員會首度與神岡區公所舉辦神岡文化季活動，促進多元文化交流。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市客委員會首度與神岡區公所舉辦神岡文化季活動，促進多元文化交流。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里地區體育運動風氣盛行，經常辦理體育活動，后里區體育會25日辦理親子健行活動，吸引約2千市民熱情參加，市長盧秀燕一早也共襄盛舉。另台中市客委會舉辦神岡文化季活動，以「Hakka」元素規畫闖關遊戲等，促進多元文化交流。

后里親子健行活動吸引約2千市民和親子家庭踴躍參加，市長盧秀燕到場表示，台中疫情逐漸減緩，鼓勵市民走出戶外、促進健康，也提醒大家還是不可掉以輕心，台中是酷城市，要酷運動、酷健康。

運動局長李昱叡表示，后里區體育會辦理健行活動多年，已成為后里年度重要活動，歷次參與人次都達千人，這次活動路線自后里游泳池旁籃球場出發，並前往后里環保公園，讓民眾沿著環形步道欣賞迎風搖曳波斯菊花海，體驗健走運動樂趣，希望民眾培養規律運動習慣，帶動城市運動風氣。

市府客委員會傳承客家文化，首度與神岡區公所合作在潭雅神綠園道和平場站辦理「2022神岡文化季之遇見石頭公 玩藝hot客」，以「Hakka」（客家）元素規畫闖關遊戲、動手玩客庄工藝、手作客家食味等活動，還有「趣味抓周」以及一日「客家小學堂」等，相當熱鬧。

客委會主委江俊龍表示，活動結合在地石頭公民俗信仰與客家藝文，神岡區有11％客家人口，還有很多「客底」客家後代，透過多元文化教育與在地參與，讓市民了解客家族群及對地方開墾貢獻，增進不同文化互動交流。