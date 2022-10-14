某貨運集團司機許志嘉指出，一天工時時常超過12小時，到了客戶端也必須自己動手開堆高機、接配管線，負擔這些繁重又具專業性，但事業單位卻不斷壓榨，他描述，常常凌晨天還沒亮就出發，但是回到家已經超過晚餐時間，等於超過12小時至20小時的工時，離職計算後才發現公司長期苛扣加班費、光他一人就遭苛扣近百萬元，今天赴勞動部陳情，希望加強把關貨運業條件。

許志嘉指出，計算加班費的時候，僅以勞保最高級距4萬5800計算，而司機的薪資包含不競業獎金、安全駕駛獎金、久任獎金……等經常性給予，加計後計算加班費的基礎應超過5萬元，公司卻吃掉中間的加班費差額，而業者也聲稱工作規則已規定司機每日必須自行安排2.5小時的休息時間，因此每日扣除許志嘉2.5小時的加班費，以這兩大賤招苛扣司機加班費，光他一個人的數字就遭苛扣近百萬元。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會強調，這兩大賤招在貨運產業中更是常態，公司不願依法給付加班費，已讓全台大量貨運司機權益受損，更讓資方減少許多加班的成本，超時狀況更加肆無忌憚。

勞動部表示，汽車貨運業疲勞駕駛涉及公共安全，勞動部每年均已規劃辦理勞動條件專案檢查，並配合交通部公路總局辦理例行稽查，並列為平時重點檢查對象，責請各地方政府於規劃一般檢查時優先選列，針對工會所提出名單，其中已有部分列入今年度專案檢查規劃，勞動部將特別進行瞭解，如果有明確個案提出，勞動部亦可函請地方政府進行查處。