告五人〈在未來的你跟我說聲嗨〉清新明亮的曲風再次席捲樂壇。（相信音樂提供）

告五人雲安為拍攝壯闊景色爬上頂樓。（相信音樂提供）

告五人在開車通勤路上迸發創作靈感。（相信音樂提供）

告五人雲安嘗試黑白配帥氣又成熟的造型。（相信音樂提供）

告五人18日推出新單曲〈在未來的你跟我說聲嗨〉，該曲與台灣奧迪攜手合作，告五人開車馳騁的畫面讓人耳目一新，不過這對他們來說卻是日常，告五人笑道：「在車上的相處常常是我們靈感來源，常常從公事聊到私事，私事聊到閒事，像新專輯中就有創作是在車上誕生的。」

除了新專輯正在籌備外，主唱雲安透露，原來創下百萬點擊的夯曲〈醜人多作怪〉就是在通勤途中渾然天成地長了出來，他回憶道：「〈醜人多作怪〉是我們3人共同的故事，那時候就想說一定要寫成歌。當時開車開一開，我就哼出「醜人多作怪」這句歌詞和旋律，同時犬青跟著和聲，謙哥也開始敲打節奏，很好玩，真是個魔幻時刻！」鼓手哲謙也說：「當時我們都會一台車來往宜蘭台北，3個湊在一起時會討論工作，譬如想到什麼音樂就播，這段時光都是我們進步的養分。」

新歌〈在未來的你跟我說聲嗨〉也同樣來自雲安的詞曲創作，他表示歌曲想鼓勵及提醒自己要為了變成想成為的樣子而努力加油，不斷改變進化和突破。除了在海邊拍攝MV外，導演為了捕捉雲安在間奏帥氣的吉他SOLO，安排他到裝設太陽能板的屋頂上，有些微懼高的雲安說：「我不只到頂樓，還爬登頂的梯子上屋頂，很高，風又很大，我又背了吉他爬高，難度增加，我怕死了！不過景色真的是漂亮，還能遠眺內湖整個山！」

告五人首次身穿俐落成熟的正裝拍攝MV，主唱犬青套上全黑套裝，踩著高跟鞋，西裝褲貼身剪裁展現出纖細蠻腰和修長美腿，「雖然一開始不太習慣這種風格，不過換上另種風格的服裝，真的有種變身的感覺，是一個全新體驗！」

哲謙第一次嘗試皮衣造型，他分享拍攝時，導演要他多耍帥扮酷，「他請我擺出那種要笑不笑，嘴角微微上揚的不屑表情，所以我在片場一直努力練習」，結果效果出奇的好，讓雲安和犬青在一旁大讚：「謙哥這樣很可以耶！壞起來！」哲謙也想起以前帶他見學的師傅曾送他一件皮衣，擔心怕他天冷著涼，「這次拍MV時我突然回想起師傅的照顧」。