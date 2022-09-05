總統府提供

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蔡英文總統今天偕同賴清德副總統，吐瓦魯總理拿塔諾進行雙邊會晤表示，臺吐兩國都是海島國家，未來將攜手面對氣候變遷的挑戰，由中山大學協助吐瓦魯設立「海洋科學及工程研究中心」，我方也將協助在吐瓦魯首都富納富提的三座中小學校舍屋頂鋪設太陽能面板，並且全面運用潔淨能源來供電。

她說，接下來，我們也很期待和吐瓦魯繼續攜手合作，深化兩國的夥伴關係，並且一起推動太平洋區域的永續發展。

拿塔諾率領的訪團，包括吐瓦魯國公共工程部長田互魯、地方政府暨農業部長提阿法等，今天由外交部長吳釗燮等人陪同，赴總統府會晤蔡英文與賴清德。

蔡英文表示，今年是臺灣和吐瓦魯建交43年。這段時間以來，我們不但共享自由民主、法治及人權等重要核心價值，也在農業技術、人才培育、潔淨能源及公衛醫療等領域，持續深化合作關係。

她說，自從疫情以來，臺灣與所有太平洋友邦都緊密攜手合作，對抗疫情。尤其吐瓦魯在拿塔諾卓越領導及所有內閣團隊努力之下，至今仍維持本土零確診，是太平洋島國防疫的重要典範。

蔡英文稱許拿塔諾自就任以來，致力規劃國家發展，提高政府治理能力，妥善規劃財政，增加對人民的照顧，更進一步促進國家繁榮。

她也感謝吐瓦魯在國際場合對我國的堅定支持，尤其吐瓦魯國外交部長柯飛，在今年「聯合國海洋大會」以「絕不妥協」的立場面對中國蠻橫打壓，再度展現吐瓦魯國對臺灣的堅定捍衛支持。她相信臺灣與吐瓦魯一定能夠繼續深化各方面的合作，並且開展更多有意義的計畫。

由於臺灣及吐瓦魯國都是海島國家，她希望能與吐瓦魯攜手面對氣候變遷的挑戰，並且努力實現「聯合國永續發展目標」。未來，國立中山大學將會協助吐瓦魯設立「海洋科學及工程研究中心」，相信透過專業科學研究，雙方能夠共同進一步規劃更多因應氣候變遷及海洋生態保育的方案。

此次拿塔諾來臺，臺灣與吐瓦魯將簽署「重申外交關係聯合公報」、「海巡合作協定」及「警政合作協定」，她相信透過這些合作協定，能夠進一步推動雙方在海巡及警政領域的合作，共同維護印太區域和平、繁榮及穩定。臺灣與吐瓦魯未來也一定會秉持互惠互利的精神，繼續開創更多合作計畫，為兩國人民帶來更大的福利。

拿塔諾則表示，在過去43年以來，吐瓦魯最堅信奉行的價值就是信任，因此在兩國外交關係中，也是誠信且遵守承諾的夥伴，吐國政府將持續擁護兩國的共享價值，並在國際場域為臺灣發聲，一起捍衛民主、法治、和平等原則。

他強調，吐瓦魯是中華民國的朋友，「吐國政府及人民誠摯保證，不論是安逸及憂患，都會與各位同在」。

蔡英文午間也偕同賴清德，在總統府以國宴宴請拿塔諾訪問團表示，臺灣和吐瓦魯國在這個月即將建交滿43周年。43年來，我們雙方在各領域的合作，包括在農業、糧食安全、公衛醫療及潔淨能源方面，都有卓越的成果。

訪團此行也將參訪太陽能產業、醫療機構，並且將和漁業團體進行座談，她相信對於推動雙方在綠能、醫療衛生及漁業領域合作，會有非常大的助益。

在教育文化方面，蔡英文表示，我們持續透過各項培訓計畫及獎學金，和吐瓦魯共同打造更好的學習及人才培育環境。也呼應拿塔諾的提議，在吐瓦魯首都富納富提的三座中、小學的校舍屋頂鋪設太陽能面板，並且全面運用潔淨能源來供電。

她說，接下來，我們也很期待和吐瓦魯繼續攜手合作，深化兩國的夥伴關係，並且一起推動太平洋區域的永續發展。

拿塔諾則表示，在這個面對許多地緣政治挑戰的艱困時刻，我們一定要深化邦誼、強化雙邊合作，並且互相支持，在各個領域強化合作，以維持並促進雙方人民的安全。

他強調，吐瓦魯會持續在不同的國際場域，包括在這個月即將舉行的聯合國大會上，支持臺灣，為中華民國臺灣發聲。