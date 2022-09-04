為紀念「雲林的女兒」、一代歌后鄧麗君，雲林縣政府將於9日舉辦《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》活動，但因民眾索取門票的反應相當熱烈，雲林縣長張麗善宣布加碼一場「縣民限定場」，5日下午開放索票，她也提醒民眾記得要攜帶身分證、學生證。

《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》活動，是全台首場結合浮空投影3.0舉辦的演唱會，透過放映重現鄧麗君身影，並邀請歌手徐佳瑩、炎亞綸、許富凱、王若琳及告五人，輪流與鄧麗君「對唱」，一同紀念「雲林的女兒」。

張麗善今（4）日在臉書表示，中秋連假可以推掉讓人垂涎三尺的烤肉攤，也可以少吃一塊月餅，但絕對不能錯過《鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會》！她指出，該活動原本僅舉辦9月9日一場，但因為民眾反應太熱烈，縣府因此決定在9月10日加開一場活動，而因為行程安排上的問題，加場將由徐佳瑩、炎亞綸及王若琳來陪伴大家度過中秋節。

張麗善透露，加場演唱會限定讓雲林縣民參加，5日下午13時30分於雲林縣文化中心YCDC一樓服務中心開放索票，她也提醒縣民記得要攜帶身分證，在雲林就讀的學生則可以出示學生證，每人限領2張，贈完截止。