「新春鴻兔賀歲宴」與「銀兔滿堂闔家宴」兩款迎春圍爐宴，各別共計11道頂級年菜。(于家麒攝)

「玉兔報福」外帶年菜每套9道菜開運價9800元。(于家麒攝)

12／31前完成預訂再送手工鹹蛋糕乙條。(于家麒攝)

「玉兔報福」外帶年菜有過年必備料理「經典九孔佛跳牆」，這道美味料理還贈送盛裝的瓷鍋喔。(于家麒攝)

木桶豆花。(于家麒攝)

老火一品燉雞湯。(于家麒攝)

再過2個多月就是兔年春節了，金湖飯店推出中西合璧、全新設計的兔年圍爐盛宴及外帶年菜，並於今(15)日開放預購，凡於12／31前成功預訂外帶年菜者，另外贈送手作人氣鹹蛋糕1份；前50名另再加贈湖光餐廳3000元現金抵用券，心動了嗎？還不快手刀訂起來，訂購電話：082-379637。

金湖飯店表示，去年因應疫情推出年菜外帶活動，獲得鄉親熱烈的回應，為符合不同的飲食喜好，今年再以中西合璧的概念設計全新的「玉兔報福」外帶桌菜，讓鄉親除夕夜在家團圓好好吃一頓；另國內疫情趨緩已逐步解封，想外出用餐感受過年歡樂氣氛的民眾，金湖飯店也貼心推出「新春鴻兔賀歲宴」與「銀兔滿堂闔家宴」兩款圍爐宴，除夕夜飯店現場還有迎財神及祥獅拜新年表演，另外加碼魔術、創意氣球等鬧熱等活動，讓大、小朋友全家開心吃好菜、歡樂過好年。

金湖飯店全新推出的「玉兔報福」外帶年菜，有精選頂級海外食材製作而成的「南非鮑魚芙茸長年菜」與「孜然羊排香米糕」，還有過年必備料理「經典九孔佛跳牆」、「糖醋紅燒金鯧魚」缺一不可，另外更厲害的是使用豬大骨加入大量陳年紹興酒煨煮三小時的「紹興老酒煨元蹄」，當然最後少不了多年受到金門大小朋友喜愛的「龍蝦三明治」與「正宗港式蛋塔／木桶豆花」等，「玉兔報福」外帶年菜每套9道菜開運價9800元，前50位再加贈湖光餐廳現金抵用券3000元，等於1 套只要6800元非常划算，另再附贈精美保溫袋，12／31前完成預訂再送手工鹹蛋糕乙條。

至於在飯店現場享用的「新春鴻兔賀歲宴」($19800＋10％)與「銀兔滿堂闔家宴」($12800＋10％)兩款迎春圍爐宴，各式功夫菜美味料理，各別共計11道頂級年菜，且道道都是主廚的「手路菜」。「新春鴻兔賀歲宴」，選用南美龍蝦、南非鮑魚、干貝、龍虎班、帝王蟹等珍稀昂貴食材製作，其中主廚大推的「松露清蒸南非鮑魚」精選進口南非活鮑，均勻淋上黑松露醬汁，添增入口時神奇美好的感受，同時帶來創新又不失年味的特色料理。

另外，金湖飯店特別於「銀兔滿堂闔家宴」中，設計「美點雙揮」內容包含「手作港點流沙包」，奶香濃郁及金黃色的瓊漿香甜，大人小孩都喜愛；另外「老火一品燉雞湯」可是使用老土雞熬煮出的奶黃色原湯，雞肉鮮甜軟嫩並帶有香菇香氣，喝口湯身子都暖了起來。

金湖飯店強烈推薦，「新春鴻兔賀歲宴」與「銀兔滿堂闔家宴」兩套圍爐宴絕對都是年節聚餐的最佳選擇。即日起開放預約，自1／21(除夕)起至1／26(初五)全採事前預約制，歡迎鄉親踴躍預購，訂購電話：082-379637。